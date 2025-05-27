«Это будет хит»: AY YOLA рассказали, почему выбрали для песни Homay стиль этники

Весной 2025 года в топ-5 глобального чарта попала песня на башкирском языке Homay от группой AY YOLA на МТС Лейбле. Создатели хита объяснили выбор этники для песни, сообщает Сноб .

Хит в мировом топе обогнал даже Леди Гагу, а хит-парады прошли в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и других странах. В группе AY YOLA состоит электронный музыкант Руслан Шайхитдинов, его дочь Адель и фолк-музыкант Ринат Рамазанов.

Шайхитдинов рассказал, что рос в музыкальной семье, а его отец постоянно собирал разную музыку. Народная музыка его начала интересовать с самого детства. Он вспомнил, как в детстве у семьи была радиоточка, откуда с шести утра начиналось вещание, от которого мальчик постоянно просыпался под звуки курая.

«Я помню, как проводил лето в Геленджике, но очень скучал по нашему башкирскому радио, этим звукам. Мне кажется, звук курая у башкир прошит на каком-то генетическом уровне», — добавил исполнитель.

Адель призналась, что имеет одинаковый музыкальный вкус с отцом. Часто они делятся друг с другом понравившимися песнями, например, музыканты очень любят британскую группу Honne.

Также артисты рассказали, что заранее знали о том, что Homay станет хитом. Шайхитдинов отметил, что всеми новыми наработками сначала делится со своей супругой Людмилой. Услышав Homay, она сразу сказала о том, что это станет хитом. Музыкант добавил, что в репертуаре уже имеется написанная песня, которую жена артиста также выделила успешной. Альбом к ней уже находится в работе.