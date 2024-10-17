Есть нюансы: почему актеры из России не могут найти проекты в Голливуде

Кинопродюсер Артур Аствацатрян, который последние несколько лет живет в США, поделился, почему актеры из России не могут найти проекты в Голливуде, сообщает «Вечерняя Москва».

По его мнению, ключевым препятствием для российских артистов на американском кинорынке является языковой барьер. Несмотря на то, что многие актеры владеют английским, недостаточный уровень языка может значительно осложнить их взаимодействие с западной аудиторией. Бывают ситуации, когда актера полностью снимают с проекта из-за недостаточных языковых навыков.

Чтобы добиться успеха в Голливуде, нужно учитывать не только языковые нюансы, но и особенности местной культуры и менталитета. Именно это является главной трудностью для многих актеров, которым сложно найти работу, отметил продюсер.

Российским артистам зачастую трудно понять вкусы американской аудитории и подстроить свой стиль и контент под ее запросы, добавил Аствацатрян. Чтобы действительно завоевать популярность и привлечь внимание местной аудитории, зачастую нужно быть частью данной культуры изначально. Рождение и воспитание в Соединенных Штатах предоставляет актеру значительное преимущество в понимании желаний и вкусов зрителей, что содействует успеху в Голливуде, считает Аствацатрян.

Решение о том, чтобы перебраться в Голливуд, требует тщательного анализа всех возможных рисков и ясного осознания своих способностей. Каждому актеру стоит стремиться к успеху в местах, где его талант по достоинству оценивают. В Голливуде конкуренция огромная, но это понимает далеко не каждый, заключил продюсер.