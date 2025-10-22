Еще одна музейная кража произошла спустя пару часов после ограбления Лувра

Музей под названием «Дом просвещения Дени Дидро» во французском городе Лангр был ограблен спустя всего пару часов после кражи в Лувре. Преступники так и не найдены, сообщает ТАСС со ссылкой на France Info.

Местные правоохранители были подняты по тревоге. Приехав на место, они выяснили, что из музея была украдена часть драгоценных экспонатов.

Неизвестные похитили коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты были на месте. Правоохранители разыскивают преступников.

Уже выяснено, что злоумышленники проникли в музей в ночь с 19 на 20 октября. Они взломали входную дверь и разбили витрину. Сейчас «Дом просвещения Дени Дидро» закрыт.

На фоне дерзких ограблений министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.

Лувр был ограблен 19 октября. Злоумышленники проникли внутрь через окно с помощью автогидроподъемника. Они похитили девять ювелирных украшений, одно из которых выронили при побеге.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.