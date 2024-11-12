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Энн Хэтэуэй показала фото в откровенном наряде в честь дня рождения

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй показала поклонникам снимки в откровенном наряде в честь своего дня рождения – 12 ноября ей исполнилось 42 года, сообщает Lenta.ru .

Звезда опубликовала откровенные черно-белые фотографии в Instagram*. В кадре Хэтэуэй позирует, лежа на кожаном кресле. Она примерила кружевной комбинезон, сквозь который виден комплект нижнего белья. Актриса впечатлила поклонников подтянутой фигурой.

Также фанаты оценили макияж Хэтэуэй. Визажисты оформили ей графичные стрелки и губную помаду. Звезде распустили волосы, аккуратно уложив их.

Энн Хэтэуэй прославилась благодаря ролям в таких лентах, как «Дьявол носит Prada», «Алиса в Стране чудес», «Интерстеллар», «Восемь подруг Оушена» и т. д.

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