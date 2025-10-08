Энергичный тромбонист Маликова прокомментировал свою популярность

В Сети опубликовали видео с энергичным тромбонистом певца Дмитрия Маликова, которого зовут Даниил Ливенцов. Он активно танцует на сцене с инструментом. Life.ru нашел молодого человека и взял у него интервью.

Ливенцову 28 лет. Он родился в подмосковном Сергиевом Посаде, отучился в музыкальной школе №1 и в училище на Ордынке. Играет на тромбоне. Потом поступил в Академию Гнесиных.

Первый концерт с Маликовым у Ливенцова произошел в декабре 2024 года. Официально сотрудничество началось в январе 2025-го.

Ливенцов рассказал, что у Маликова играет на перкуссии, тромбоне. С творчеством артиста музыкант знаком не был. Однако теперь слушает песни Маликова регулярно на сцене.

Тромбонист не ожидал, что его игра и танец с инструментом произведут такой фурор в Сети.

«Я просто делаю то, что мне нравится, и все. Я думал, что залетит намного раньше, потому что кручу-то кулису я давно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы залетело видео, где я играю и творю, а не кулисы кручу. Ну, здорово, что так», — рассказал музыкант.

На опубликованных записях с концертов, Ливенцов играет на инструменте, активно двигает телом и раскручивает кулису для тромбона над головой.

