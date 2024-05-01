В столице стартовал гастрономический проект «Московский завтрак на верандах»

В Москвы начался новый гастрономический проект, в рамках которого посетители кафе могут заказать блюдо из особого меню, сообщила заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что участниками проекта стали более 750 заведений. Все желающие могут попробовать завтраки на верандах в ресторанах, кофейнях, кафе. Программа объединяет все округа столицы.

Заведения составили особые утренние сеты из трех-четырех блюд. Цены на них варьируются от 300 до четырех тысяч рублей. В меню есть привычные каши и сырники, ароматная выпечка, воздушный омлет с авокадо и сытные завтраки с ветчиной и яйцом.

Также в меню входят и такие блюда, как шакшука, вафли с зеленью, креветками и томатами и многое другое. Среди напитков есть латте с грецкими орехами, травяные чаи, лимонады.

Список заведений-участников доступен на интерактивной карте в цифровом туристическом сервисе Russpass. Кроме того, рестораны-партнеры разместили на дверях специальную наклейку.

Впервые программу «Московский завтрак» запустили на каникулах в канун 2023 года. Тогда ее поддержали 350 ресторанов. Жители и гости столицы оценили идею, поэтому гастрономический проект стали проводить в разные сезоны.