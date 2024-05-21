Власти рассказали о развитии инновационной экосистемы Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2008 года в столице работает Московский инновационный кластер — цифровая платформа, помогающая предпринимателям получать поддержку горадминистрации и воплощать в жизнь новые проекты. По словам градоначальника, технопарки — это ключевой элемент московской инфраструктуры, сообщает «Царьград» .

С 2016 года в развитие площадок для размещения высокотехнологичных производств частные инвесторы вложили свыше 85 миллиардов рублей. Сейчас на территориях 48 технопарков функционируют около 2,2 тысячи организаций.

«Современные московские технопарки — это более ста центров коллективного пользования для резидентов: лаборатории, чистые комнаты, центры сертификации и прототипирования», — написал Собянин в своем личном блоге.

Ранее мэр столицы также заявлял, что в 2024 году Московскую неделю интерьера и дизайна посетили рекордные 230 000 людей.