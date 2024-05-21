Воробьев проверил, как идет стройка здания Физмат-лицея в Сергиевом Посаде

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания Физмат-лицея, которое уже готово на 85% и откроет свои двери для учащихся в предстоящем учебном году 2024-2025, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Новое здание учебного заведения сможет принять 525 учеников. Набор уже ведется. Губернатор Подмосковья во время рабочей поездки пообщался не только со строителями, но и с родителями ребят, которые планируют получать образование в этом учреждении.

«Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, который имеет богатую историю. Приняли это решение, когда увидели, какой запрос есть на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить — многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. Очень надеемся, что школа будет полная. Здесь смогут учиться ребята с 5 класса. Сейчас здание может уместить 150-160 учащихся, но с открытием нового потенциал будет гораздо больше — 525. Набор уже идет», — сказал Андрей Воробьев.

Новое здание Физмат-лицея начали строить в 2021 году, а впервые свои двери образовательное учреждение открыло свои двери в 1990 году. Некоторые преподаватели до сих пор работают в лицее со дня начала его работы.

Во время строительства объекта, который готов уже на 85%, у специалистов ушло много времени на решение вопросов по газопроводу. В настоящее время рабочие уже занимаются внутренней и внешней отделкой, а также монтируют инженерные сети.

«Общая площадь здания – 14,5 тыс. кв. м. Основные строительные работы мы планируем завершить к концу июня. В середине июня начинаем принимать мебель и остальное технологическое оборудование. Здесь большая инженерная, лаборатории, большой зал для занятия робототехникой. Думаю, что детям будет интересно. В июле у нас пройдет пусконаладка. 1 августа уже будем готовы передать здание под заселение. На сегодняшний день на объекте трудятся 150 человек. Идем в графике», - рассказал представитель подрядчика Владимир Дзагоев.

В новом здании лицея оборудуют 42 учебных кабинета, а также лабораторные комнаты по физике, химии и биологии. В распоряжении учеников также будут спортивный и актовый залы, библиотека, IT-зона и кабинеты для дистанционных занятий.

Старый корпус лицея рассчитан всего на 160 школьников, а с вводом в эксплуатацию нового здания количество учащихся превысит отметку в 500 человек. Приемная комиссия уже начала набор школьников, которые проходят задания по русскому языку, математике, физике и психологическому тестированию.

«Новое здание лицея даст нам дополнительные возможности. Это будет современная, конкурентоспособная, безопасная инфраструктура. Приемная кампания стартовала 1 апреля. Подано уже более 800 заявлений от родителей. Вступительные экзамены прошли свыше 750 детей. 193 обучающихся 4-6 классов уже получили рекомендацию к зачислению. Педагогический состав в основном уже подобран, но есть еще несколько вакансий, так что продолжаем эту работу», - рассказала директор лицея Ольга Макарова.

В лицее также заработают инженерный и информационно-технологические классы и будут реализованы проекты «Экспериментариум», «Умный туризм», «Астрофизика», «Тайны микромира» и «Спорт для всех». В рамках проекта «ИТ-технологии будущего» ребята смогут пройти обучение по 3D-моделированию, робототехнике и управлению БПЛА.

«У меня трое сыновей. Старший уже закончил Физмат-лицей, сейчас на третьем курсе вуза, средний - заканчивает 10 класс. Мы очень надеемся, что в 11 будет учиться в этом новом, большом здании. Младший тоже пойдет сюда, но он пока переходит в 4 класс, а набор только с 5. Здесь такие светлые классы, свой спортзал, столовая, которой у нас, к сожалению, нет, а это немаловажно», - поделилась местная жительница Светлана Наумова.

В новом учебном году образовательное учреждение продолжит сотрудничество с ведущими вузами страны, в которые входят в том числе МГУ, МФТИ и МИФИ.

Губернатор Подмосковья пообещал родителям учеников, что обязательно обратит внимание на доступность общественного транспорта, который ведет к новому зданию.

«Посмотрим, какие маршруты нам нужно усилить или подкорректировать. Также важно уделить внимание безопасности, работе светофоров», - сказал Воробьев.