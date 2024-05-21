Легенда ЦСКА Владимир Агапов умер в 90 лет

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Экс-футболист и главный тренер ЦСКА Владимир Агапов скончался на 91-м году жизни. Легенды армейского клуба не стало во вторник, 21 мая, сообщает Общественная Служба Новостей .

Агапов представлял красно-синие цвета с 1955 по 1960 годы. На старте карьеры он оформил дубль в ворота «Динамо» в финале Кубка СССР, благодаря чему армейцы смогли завоевать трофей.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — сообщили в Telegram-канале ЦСКА.

Причины смерти Владимира Агапова пока не озвучивались.

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