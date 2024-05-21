Садофьев рассказал об итогах форума «Госзаказ»

Директор форума-выставки «Госзаказ» Андрей Садофьев заявил, что перед организаторами была поставлена амбициозная задача — сосредоточиться на развитии промышленности, инноваций и импортозамещения. Именно эти вопросы сейчас находятся в приоритете у нового кабинета министров, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Форум, девизом которого стал лозунг «Развиваем промышленность — повышаем эффективность закупок!», объединило тысячи участников из 89 регионов России. Впервые председателем организационного комитета форума стал первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

Одним из ключевых предложений, прозвучавших в ходе деловой программы мероприятия, стала идея создания инновационного инжинирингового центра. Этот центр должен стать связующим звеном между потребностями заказчиков и продукцией отечественных предприятий на разных стадиях готовности — от НИОКР до сертифицированной продукции без рынка сбыта.

«Сейчас между потребностями заказчиков и продукцией, которую производят и могу поставлять наши предприятия — вакуум. И было предложено между ними создать мостик, который будет состоять из нескольких частей», — объяснил Садофьев.

По его словам, данное предложение будет включено в итоговую резолюцию форума для дальнейшего рассмотрения и возможной практической реализации.

Масштабный форум-выставка «Госзаказ» прошел в Москве с 15 по 17 мая 2024 года на территории Инновационного центра «Сколково».