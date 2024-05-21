В РФ стартовали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

сегодня в 17:55

В РФ начали учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

На территории России начали проводить первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Личному составу предстоит отработать учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Личный состав авиации Воздушно-космических сил РФ занимается отработкой снаряжения.

Для этого используют специальные боевые части авиационных средств поражения, куда входят аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Учения проводят для обеспечения территориальной целостности и суверенитета России.