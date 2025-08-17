Продюсера, создателя групп «На-на» и «Интеграл» Бари Алибасова вслед за комиком Евгением Петросяном разыскивают медики, чтобы провести диспансеризацию, сообщает Mash .

78-летний Алибасов считает, что повода для беспокойства нет. Продюсер уехал на месяц на рыбалку в Московскую область, при этом чувствует себя отлично. Он рассказал, что у него нет проблем с питанием, пищеварением и сексуальной жизнью.

Сейчас Алибасову запрещены длинные перелеты из-за проблем со спиной, поэтому он отдыхает на даче у друга.

Ранее жена и помощница продюсера Елена Калинина развеяла слухи о проблемах с сердцем у Алибасова.