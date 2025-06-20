Жена Алибасова опровергла слухи о наличии у продюсера проблем с сердцем

По ее словам, муж чувствует себя хорошо, много работает, и с давлением у него все в порядке.

«С утра мучают звонками, а мы как всегда самые последние узнаем. Никаких проблем с сердцем нет. У него давление лучше, чем у меня. Тем более у нас на Бронной даже поликлиника сейчас не работает, на капремонте. Бари Каримович сейчас много работает, у него новый проект, времени на проблемы с сердцем у нас нет. Сейчас спит после работы», — поделилась Калинина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 78-летнему Алибасову стало плохо, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. Продюсер якобы жаловался на тяжесть и сильную боль в груди, отдающую в челюсть, плечо и руку. Также отмечалось, что ему был поставлен диагноз, указывающий на проблемы с нервами на сердечной мышце.