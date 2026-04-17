Елене Воробей, у которой умер отец, вызывали скорую во время съемок

Артистке Елене Воробей стало плохо на съемочной площадке в Москве. Ей вызвали скорую, сообщает РЕН ТВ .

Съемки проходили на Стандартной улице. Воробей внезапно почувствовала себя плохо.

Прибывшие медики выяснили, что у юмористки повысилось давление на фоне эмоционального перенапряжения. Они оказали ей необходимую помощь.

15 апреля артистка рассказала о смерти своего отца Якова, который долгое время боролся с тяжелой болезнью. Отец Елены Воробей два месяца находился под наблюдением медиков. К несчастью, они не смогли спасти его.

Юмористка рассказала, что все время, пока ее отец находился в больнице, она надеялась на его выздоровление.

