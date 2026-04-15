Отец Елены Воробей умер в реанимации после борьбы с тяжелой болезнью

Елена Воробей переживает горе — скончался ее отец Яков. Мужчина долгое время боролся с тяжелой болезнью, сообщает Super.ru.

Отец артистки два месяца находился под наблюдением медиков. К несчастью, они не смогли спасти его. Мужчина скончался, не дожив чуть меньше месяца до своего 78-летия.

Первым о несчастье рассказал друг семьи Стас Садальский. Он назвал покойного мудрым и добрым человеком.

Затем новость о смерти родителя опубликовала и сама Елена Воробей. Артистка рассказала, что все время, пока ее отец находился в больнице, она надеялась на его выздоровление.

Поклонники выразили соболезнования юмористке. Они пожелали ей сил и терпения, чтобы справиться с утратой. Также артистку поддержали теплыми словами коллеги и представители шоу-бизнеса.

Накануне юмористка опубликовала фото с Региной Дубовицкой. Поклонники с грустью отреагировали на снимок и заявили, что время слишком быстро летит.

