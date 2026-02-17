Эксперт рассказал о традициях китайского Нового года

Эксперт Ван Иньюй: на китайский Новый год семьи собираются на совместный ужин

Основатель школы китайского языка Chinese First Ван Иньюй рассказал, как в Китае встречают Новый год, который в этом году наступил в ночь на 17 февраля. По его словам, главный элемент праздника — семейный ужин и соблюдение традиционных обрядов.

Китайский Новый год считается самым важным и продолжительным праздником в Китае и ряде стран Азии. В первые дни принято навещать родственников и проводить время в кругу семьи.

«Самое важное — это новогодний ужин, когда собирается вся семья. Даже если дети работают в других городах, все стараются вернуться к родителям на праздник», — рассказал Ван Иньюй в эфире радио Sputnik.

По его словам, подарки должны быть полезными. Родителям дарят мобильные телефоны или оздоровительные продукты, детям — игрушки и книги. Обязательная традиция — обмен «хунбао», красными конвертами с деньгами. К празднику также заранее покупают угощения.

В новогоднюю ночь в домах оставляют включенным свет, чтобы привлечь удачу, отпугнуть злых духов и выразить почтение предкам.

«Существует легенда о чудовище Нянь, которое боялось шума и огня. Поэтому люди запускают фейерверки и развешивают красные фонарики, чтобы отпугнуть все плохое», — пояснил Ван Иньюй.

Согласно восточному календарю, начинается год огненной лошади, который завершится 5 февраля 2027 года.

