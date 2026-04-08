Экс-охранник Канье Уэста хочет отсудить у рэпера почти миллион долларов

Экс-охранник американского музыканта Канье Уэста Джонатан Монро подал в суд на рэпера. Он просит взыскать с него почти 1 млн долларов за невыплаченную заработную плату и иные убытки, пишет TMZ со ссылкой на материалы суда, сообщает РИА Новости .

Монро просит взыскать с Уэста почти 850 тыс. долларов. Среди них 7,7 тыс. за неоплаченные сверхурочные.

37,6 тыс. долларов из этой суммы — потерянная з/п. 500 тыс. — упущенная прибыль, 100 тыс. — моральный ущерб, и еще 100 тыс. — штраф, отмечается в публикации.

В материалах суда говорится о ситуации, когда Уэст попросил телохранителя заправить его автомобиль Lamborghini. Охранник сделал это и потребовал вернуть деньги за бензин. Однако рэпер ушел от ответа. Затем Монро просил выплатить средства, но музыкант не делал этого. Монро работал на звезду в 2021 году.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.