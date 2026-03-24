Екатерина Волкова показала фигуру в откровенном платье на красной дорожке

23 марта 52-летняя актриса Екатерина Волкова появилась на церемонии вручения кинопремии «Ника» в откровенном черном платье. Поклонников восхитил необычный выбор звезды для выхода в свет, сообщает Woman.ru .

Актриса нарядилась в обтягивающую комбинацию с кружевными вставками по бокам. Такое длинное платье на бретелях подчеркнуло красивую фигуру Волковой.

Также актриса прокомментировала свой недавний поцелуй с актером Петром Баранчеевым, который произошел на ее дне рождения. Тогда пользователи Сети были в шоке, ведь поцелуй показался им не вполне дружеским, тем более что Баранчеев женат много лет.

Волкова развеяла все слухи и отметила, что у них с коллегой нет никакого романа.

«Какой новый роман? Он киномуж уже десятый сезон. Целоваться, конечно, можно с коллегами, с которыми ты уже десять лет в кино и детей родил, и женился, и замуж вышел», — сказала актриса.

Волкова и Баранчеев снимаются в популярном сериале «Скорая помощь». Там у их героев случился роман, но актриса подчеркнула, что он не перешел и никогда не перейдет в реальную жизнь. Также Волкова подчеркнула, что не смешивает личную жизнь и работу.

