Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк ждут третьего ребенка

Известный режиссер Сарик Андреасян и и его супруга Лиза Моряк ждут третьего ребенка. О готовящемся пополнении в семье звездная пара объявила в соцсетях.

«Мы снова в предвкушении этого невероятного путешествия, которое дарит нам безграничную любовь и наполняет нашу жизнь новым смыслом. Третий ребенок — это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины, которую мы постигли: семья — это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире», — говорится в публикации.

Звездная пара опубликовала снимок из недавней семейной фотосессии, на которой Лиза и Сарик держат на руках своих дочерей. При этом вторая рука Елизаветы находится на уже округлившемся животе.

Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные». В ноябре 2022 года влюбленные сыграли свадьбу. 30-летняя Елизавета и 41-летний Сарик уже воспитывают двоих дочерей Элизабет и Шарлиз.

