Ефремов собирается вернуться на сцену театра в декабре

сегодня в 11:42

Актер Михаил Ефремов выступит со спектаклем «Без свидетелей» на 2 месяца раньше

Актер Михаил Ефремов собирается начать выступать на сцене театра на два месяца раньше, в декабре. До этого он собирался играть в постановках с февраля 2026 года, сообщает Mash .

Ефремов сыграет главную роль в спектакле «Без свидетелей». Артист проявляет активность, ведет себя бодро и стремится играть.

Билеты будут продавать через неделю. Предварительная стоимость варьируется от 7 до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Ефремов не разводился с женой Софьей Кругликовой. Он продолжает жить с женщиной в московской квартире, несмотря на слухи о расставании.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.