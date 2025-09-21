Ефремов собирается вернуться на сцену театра в декабре
Актер Михаил Ефремов выступит со спектаклем «Без свидетелей» на 2 месяца раньше
Фото - © РИА Новости
Актер Михаил Ефремов собирается начать выступать на сцене театра на два месяца раньше, в декабре. До этого он собирался играть в постановках с февраля 2026 года, сообщает Mash.
Ефремов сыграет главную роль в спектакле «Без свидетелей». Артист проявляет активность, ведет себя бодро и стремится играть.
Билеты будут продавать через неделю. Предварительная стоимость варьируется от 7 до 50 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Ефремов не разводился с женой Софьей Кругликовой. Он продолжает жить с женщиной в московской квартире, несмотря на слухи о расставании.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.