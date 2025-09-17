Михаил Ефремов остался в браке с Софьей Кругликовой

Михаил Ефремов не подал на развод и продолжает жить с супругой в Москве

Актер Михаил Ефремов не разводился с женой Софьей Кругликовой и продолжает жить с ней в московской квартире, несмотря на слухи о расставании, сообщает kp.ru .

В начале сентября в СМИ появилась информация о разводе Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Сообщалось, что супругам предстоит раздел имущества, включая две квартиры в Москве и загородный дом. Однако, как выяснилось, заявление о разводе не подавалось, и пара продолжает жить вместе.

У Ефремова шестеро детей от разных браков, трое из них — от Кругликовой. Софья работает доцентом кафедры музыкальной звукорежиссуры в РАМ имени Гнесиных. Причиной слухов о разводе называли роман актера с Дарьей Белоусовой, однако ни Ефремов, ни его супруга эти сообщения не комментировали.

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что Ефремов недавно вернулся к работе и вошел в труппу театра Никиты Михалкова «Мастерская „12“». Сейчас актер репетирует новые роли, отказался от алкоголя и сосредоточился на восстановлении карьеры. По словам Морозова, Ефремов ведет уединенный образ жизни, редко выходит из дома и лично ведет все рабочие переговоры.

Друзья актера считают, что слухи о разводе были запущены недоброжелателями, чтобы помешать его возвращению на сцену. Ефремов поддерживает общение с Дарьей Белоусовой, но, по словам Морозова, их связывает творческое взаимопонимание.