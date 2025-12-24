Джонни Деппа предупредили об опасности съемок «Мастера и Маргариты»

Депп может не знать о суевериях на съемках «Мастера и Маргариты»

В Голливуде зреет идея новой экранизации бессмертного романа российского писателя Михаила Булгакова. По предварительным данным, к проекту планирует присоединиться знаменитый актер Джонни Депп, однако, судя по информации, просочившейся в прессу, не в качестве исполнителя роли Мастера, а в качестве продюсера, сообщает «Вечерняя Москва» .

Помимо зарубежных коллег, в команду продюсеров вошли и отечественные деятели кино: Константин Елкин, Наталья Рогаль и Светлана Мигунова. Несмотря на то, что картина находится на начальном этапе разработки, известие о ней моментально разлетелось по миру, вызвав неоднозначную реакцию.

Среди людей искусства давно укоренилось поверье о том, что участие в театральных постановках и фильмах, основанных на произведении «Мастер и Маргарита», может обернуться для актеров серьезными проблемами.

Так, например, в картине 2005 года роль Воланда предлагали Олегу Янковскому, но он отказался, мотивируя это тем, что играть Бога и Сатану — недопустимо. Жан Рено и Гэри Олдман также отклонили предложение. Воланда сыграл Олег Басилашвили, но во время произнесения монолога у него внезапно пропал голос, и врачи диагностировали кровоизлияние.

В течение первых пяти лет после выхода фильма 2005 года из жизни ушло 13 актеров по разным причинам. На данный момент число скончавшихся достигло 18. Оставшихся в живых преследовали неудачи: актриса Анна Ковальчук развелась в 2005 году, а актер Александр Галибин попал в серьезную аварию спустя всего пять дней после завершения съемок.

Кинокритики считают, что Джонни Деппа вряд ли беспокоят зловещие слухи, связанные с грядущим фильмом, потому что значительная часть этих историй наверняка не дошла до него. Также у голливудской звезды уже был опыт участия в мрачных проектах, затрагивающих темы потустороннего мира. Но самое важное заключается в том, что этот проект может стать для Джонни шансом вернуться в крупное голливудское кино после продолжительного периода «отмены».

Ранее сообщалось, что Депп сыграет главную роль в новой экранизации «Мастера и Маргариты».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.