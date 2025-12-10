Джонни Депп сыграет в экранизации русской классики «Мастер и Маргарита»
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Голливудский актер Джонни Депп примет участие в англоязычной киноадаптации культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», ставшей первой в своем роде, об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Variety.
Предварительно известно, что звезда фильмов «Пираты Карибского моря» исполнит одну из ключевых ролей в грядущей картине.
Имя режиссера пока держится в секрете. Депп также возьмет на себя функции продюсера этого фильма, начало съемочного запланировано на 2026 год.
В октябре 2025 года стало известно, что Джонни Депп впервые после громкого развода и судебного разбирательства с Эмбер Херд получил крупную роль в голливудской экранизации известного произведения.
