Два объекта Подмосковья получили нацпремию «Горы России»

В Москве подвели итоги национальной премии «ГОРЫ РОССИИ». Премия направлена на развитие горнолыжного туризма в России, продвижение культуры активного отдыха в горах и является важным социальным проектом, поддерживающим национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В России более 350 горных и горнолыжных курортов и комплексов в 89 субъектах РФ. Национальная премия «ГОРЫ РОССИИ» играет важную роль в стимулировании развития горнолыжного и горного туризма и способствует популяризации активного отдыха среди граждан на территории Российской Федерации.

В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт» Центрального федерального округа, победителем стал горнолыжный курорт «Сорочаны», расположенный в 49 км от Москвы, в Дмитровском муниципальном округе. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха с семьей и друзьями, для детей созданы специальные условия: детские склоны и игровые площадки.

В номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта» Центрального федерального округа, единственный номинант и победитель гостиница-шале Волен, расположенная в горнолыжном курорте Волен-Степаново, Дмитровский округ. Это круглогодичный гостиничный комплекс. К услугам гостей шале с балконами с видом на долину и реку Волгуша, 16 русских домиков и 4 ресторана.

До горнолыжных склонов можно дойти за несколько минут. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе велоспортом и рыбной ловлей в летний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.