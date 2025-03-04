Дубцова рассказала, кто виноват в срыве ее концертов в Сибири

Победительница «Фабрики звезд — 4», певица Ирина Дубцова заявила, что по вине организаторов ее концертный тур по сибирским городам сорвался. Исполнительница должна была выступать в Искитиме, Юрге и Ленске, но эти мероприятия пришлось отменить по вине организатора, который пропал, пишет Mash Siberia .

«Оборудование свое мы не возим с собой. Это странно. Мы не возим с собой технический райдер. Организаторы: а) пропали, ну, один из них пропал. И б) буквально перед выездом в Ленск сказали, что им поставить оборудование в Ленске будет стоить 1 млн 800 тыс. рублей, и они на это не готовы», — объяснила Дубцова причину отмены концертов сразу в трех сибирских городах.

По словам Дубцовой, она должна была отправиться в Сибирь из Мирного Архангельской области, где находится, но организаторы не смогли оплатить вообще ничего: ни билеты для нее, ни сопровождение.

Певица утверждает, что от сорванных мероприятий не заработала вообще ничего и даже понесла значительные убытки. В настоящее время она вместе с командой решает вопрос, как будет возвращаться домой из Мирного.

Ранее сообщалось, что Дубцова станет одной из певиц, которые порадуют своим творчеством зрителей на музыкальной премии «Золотой граммофон». Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге 16 марта 2025 года.