Стало известно, кто будет вести премию «Золотой граммофон» в Петербурге

Елена Север и Вячеслав Макаров станут ведущими «Золотого граммофона» в 2025 году

Стало известно, кто займет место ведущих большого концерта лауреатов Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет в Санкт-Петербургском Ледовом дворце 16 марта, сообщает пресс-служба «Русского радио».

Традиционно за «Золотым граммофоном» в Москве следует церемония в Северной столице, известной своей уникальной культурной атмосферой. В этот вечер радостное настроение и положительные эмоции создадут обаятельные ведущие — певица и актриса Елена Север, а также певец и телеведущий Вячеслав Макаров.

«Русское радио» подготовило для горожан особенное мероприятие — на сцену выйдут обладатели статуэток «Золотой граммофон» и исполнят хиты разных лет.

На этот раз на церемонии будут присутствовать как звезды отечественной поп-музыки, так и молодые исполнители, чьи песни уже успели завоевать сердца многих российских радиослушателей.

16 марта в Ледовом дворце для зрителей выступят: Дима Билан, Лариса Долина, ARTIK & ASTI, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, Юрий Киселев, DABRO, ХАБИБ, Ирина Дубцова, группа «ЗЕМЛЯНЕ», Александр Панайотов, Владимир Киселев, REFLEX, Денис Клявер, Елена Север, Александра Воробьева, Денис Майданов, SEREBRO, Александр Шоуа & НЕПАРА.

Список артистов может измениться.