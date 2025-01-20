Дробыш заявил, что «Голос» собирает просмотры, а не создает настоящих звезд

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш уверен, что проект «Новая Фабрика звезд» остается единственным вокальным шоу в России, сумевшим воспитать настоящих исполнителей. Он подчеркнул, что многие ныне успешные артисты — выпускники этого реалити-шоу, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я считаю, данный проект является честным и прозрачным, там действительно куют новых звезд», — отметил он.

Дробыш сравнил «Новую Фабрику звезд» с другими проектами, как «Голос», утверждая, что последние ориентированы на коммерцию и привлечения зрителей, а не на создание новых талантов. По его мнению, подобные шоу вокального характера не способны зажечь новых звезд. А программы существуют, чтобы притягивать новых зрителей для поднятия рейтинга канала.

Продюсер добавил, что «Новая Фабрика звезд» должна придерживаться традиций, сложившихся за время ее существования. Он вспомнил, сколько талантов проект дал зрителям в прошлом, упомянув таких артистов, как Зара и Стас Пьеха. Дробыш подчеркнул, что важным остается качество исполнения и поиска новых голосов, а программа должна развиваться, сохраняя высокие стандарты, установленные ранее.

Продюсер уверен, что проект никогда не устареет, если делать его качественно. Также он выразил надежду, что в новом сезоне станет одним из членов жюри.