Домогаров покинул театр Моссовета спустя 30 лет службы

Звезда сериала «Бандитский Петербург», актер Александр Домогаров принял решение покинуть театр Моссовета спустя 30 лет службы, соответствующее заявление его директор уже передал в отдел кадров, пишет StarHit .

Заявление об уходе Домогарова из театра в отдел кадров поступило 14 мая. Согласно действующему в России закону, актер с этого момента обязан отработать в Моссовете еще 14 дней, после чего адвокат сможет забрать его трудовую книжку.

Директор Моссовета Алексей Черепнев подтвердил, что заявление от Домогарова действительно поступило, но на данный момент решение на этот счет не принято. Актера пригласили на личную встречу с художественным руководителем культурного учреждения по итогам которого решится, остается актер в театре или нет.

Ранее Домогаров опроверг слухи о том, что планирует уволиться из Моссовета по причине проблем со здоровьем. Но подтвердил намерение действительно покинуть сцену учреждения.