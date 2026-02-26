Дома культуры Подмосковья отправят гумгруз в Белгород 26 февраля

сегодня в 13:59

Гуманитарный груз для работников культуры Белгородской области и их семей собрали дома культуры Подмосковья по инициативе регионального министерства. Средства на поддержку удалось аккумулировать за семь дней, груз доставят в Белгород 26 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К акции присоединились несколько десятков домов культуры из разных округов Подмосковья. Координацию сбора взяла на себя команда Центрального сельского дома культуры «Ложки».

На собранные средства закупили оборудование и предметы первой необходимости. В состав гуманитарного груза вошли шесть электрогенераторов, 74 пауэрбанка, 175 газовых баллонов для портативных плиток и 2,8 тонны питьевой воды. Три генератора имеют мощность 6,6 кВт, один — 8 кВт и еще два — 5,5 кВт.

Питьевую воду предоставило предприятие по производству безалкогольных напитков БОБИМЭКС. В поддержке также участвовали его руководители Сергей и Александр Бобылевы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.