Дом-музей Анны Голубкиной в Зарайске приглашает посетителей

Дом-музей Анны Голубкиной, филиал Коломенско-Зарайского музея-заповедника, открыт для гостей в Зарайске. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве выдающегося скульптора, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Зарайске работает дом-музей Анны Семеновны Голубкиной, известного русского скульптора и уроженки города. Музей является филиалом Коломенско-Зарайского музея-заповедника. В этом доме Голубкина родилась, провела детство и последние годы жизни.

На первом этаже исторического здания размещена выставка, посвященная творческому пути и судьбе мастера Серебряного века. Посетители могут увидеть предметы быта, мебель, личные вещи Анны Голубкиной и ее родственников, а также некоторые работы скульптора. Второй этаж посвящен семье Голубкиных и атмосфере, в которой формировалась художница.

Анна Голубкина покинула родной дом в 25 лет ради учебы. Ее поддерживала мать Екатерина Яковлевна. В Москве Голубкина училась в Классах изящных искусств А.О. Гунста, затем в Санкт-Петербурге в мастерской профессора В.А. Беклемишева, а в Париже стала одной из лучших учениц Огюста Родена.

За свою жизнь Голубкина создала более двухсот произведений в разных жанрах и материалах. Ее талант высоко ценил Валентин Серов, отмечавший, что Голубкина — одна из немногих настоящих скульпторов в России.

После смерти художницы в доме размещались различные организации. Первая экспозиция открылась в 1974 году, а с 2008 года, после реставрации, дом функционирует как полноценный музей. Подробная информация о работе музея размещена на сайте Коломенско-Зарайского музея-заповедника.

