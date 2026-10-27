Дом культуры «Верея» в Наро-Фоминском округе отметил 75-летие

26 октября в Доме культуры «Верея» состоялся концерт к 75-летию учреждения. Юбилейный вечер объединил музыкальные и творческие выступления, поздравления и воспоминания.

На протяжении 75 лет Дом культуры остается важной частью жизни Вереи. Здесь проводят концерты и праздники, сохраняют местные традиции, а жители разных поколений занимаются творчеством. Для многих горожан учреждение связано с первыми выступлениями на сцене, встречами с друзьями и памятными событиями.

На концерте особую благодарность выразили сотрудникам, которые организуют мероприятия и знакомят зрителей с искусством. Коллективу адресовали добрые пожелания и вручили памятные подарки.

Юбилей стал поводом вспомнить историю Дома культуры и поблагодарить тех, кто участвовал и продолжает участвовать в его работе. Учреждение по-прежнему объединяет жителей и помогает им приобщаться к культурной жизни города.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.