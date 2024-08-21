ДК «Ленский» Павловского Посада приглашает юных жителей в творческий кружок

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В Павловском Посаде маленьких любителей рукоделия приглашают в кружок Декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская», передает пресс-служба администрации городского округа.

Творческая мастерская — это кружок для тех, кто хочет научиться творить и создавать полезные изделия своими руками.

Занятия проводятся на платной основе.

День открытых дверей пройдет 24 августа в 12:00 по адресу Павловский Посад ул. Интернациональная д. 34А ДК «Ленский».

Возраст участников — от 6 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.