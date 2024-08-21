ДК «Ленский» Павловского Посада приглашает юных жителей в творческий кружок
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
В Павловском Посаде маленьких любителей рукоделия приглашают в кружок Декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская», передает пресс-служба администрации городского округа.
Творческая мастерская — это кружок для тех, кто хочет научиться творить и создавать полезные изделия своими руками.
Занятия проводятся на платной основе.
День открытых дверей пройдет 24 августа в 12:00 по адресу Павловский Посад ул. Интернациональная д. 34А ДК «Ленский».
Возраст участников — от 6 лет.
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