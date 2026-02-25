Долларовый миллионер и племянник Алиева: с кем закрутила роман бывшая Лепса

Бывшая невеста народного артиста России Григория Лепса, блогер Аврора Киба отметила День всех влюбленных в компании племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вместе с Рустамом Гаджиевым она улетела в Бразилию, сообщает SHOT .

По слухам, Киба закрутила роман с Гаджиевым, который является долларовым миллионером и возглавляет первое коллекторское агентство в Азербайджане. Вместе с ним и приближенными к Алиеву людьми девушка отдыхала на карнавале в Рио и на пляже Копакабана.

Предположительно, именно Гаджиев оплатил шумную вечеринку Кибы в честь ее 20-летия, на которой пели звезды эстрады, а ведущей была Ксения Собчак. Мужчина почти в 2 раза старше новой пассии — ему 36 лет. Его отец — замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев.

Тем временем Лепс после расставания с Кибой решил сосредоточиться на карьере. Свой разрыв с невестой артист прокомментировал эмоционально: «Что же касается любви, да… катись оно все».

