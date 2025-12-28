сегодня в 12:46

Долина выпустила грустную песню «Последнее прощай» в день переезда из квартиры

Певица Лариса Долина выпустила грустную песню «Последнее прощай», это произошло в день переезда из квартиры, которую суд отдал покупательнице Полине Лурье. Отрывок нового трека артистка опубликовала в своем Telegram-канале .

26 декабря артистка начала вывозить вещи из квартиры бизнесвумен Лурье в московских Хамовниках.

«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю прошепчем от бессилья», — говорится в тексте новой песни.

Комментировать пост певицы и обсудить трек на ее страничке нельзя, такая функция отключена.

Долина продала квартиру в московских Хамовниках Лурье под воздействием мошенников. Затем она через суд оспорила сделку и вернула себе право собственности. Добросовестная покупательница с вердиктом оказалась не согласна. Она дошла до Верховного суда, который отменил решения предыдущих инстанций.

В итоге Лурье стала собственницей купленной квартиры. 25 декабря Мосгорсуд принял решение о немедленном выселении Долиной и членов ее семьи из жилья.

