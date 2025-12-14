Долина переносила сделку о продаже квартиры Лурье на 10 дней

Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости , российская певица Лариса Долина инициировала перенос даты подписания договора о продаже своей жилплощади на Хамовниках на 10 суток. Вместо 10 июня сделку назначали на 10 июня 2024 года.

«Между Долиной Л.А. и Лурье П.А. (мать-одиночка, покупательница квартиры Полина — ред.) было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го», — говорится в документах.

Подчеркивается, что инициатором переноса выступила Долина, отправившая Лурье соответствующее дополнение к соглашению.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что с момента заключения предварительного договора до фактической сделки прошло значительное время. По ее словам, певица не просто выжидала, но и обдумывала свои действия. Регистрация квартиры на имя Лурье в Росреестре состоялась 24 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Долина привлекла внимание общественности, заявив о том, что стала жертвой злоумышленников, вынудивших ее продать квартиру в центре столицы. Мошенники в течение четырех месяцев оказывали воздействие на артистку и обманным путем убедили ее перевести деньги на «безопасные счета», а также передать курьеру личные накопления и средства, вырученные от продажи недвижимости. Общая сумма ущерба оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы было начато уголовное расследование. Сначала была задержана курьер Анжела Цырульникова, а затем еще трое подозреваемых — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд приговорил их к тюремному заключению на сроки от 4 до 7 лет, а также оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Кроме того, Долина добилась отмены сделки по продаже квартиры и восстановления своих прав собственности. Московский городской суд и Второй кассационный суд признали это решение правомерным. В результате Полина Лурье, приобретшая квартиру у артистки, осталась без денег и без жилья и обратилась в вышестоящую инстанцию. Слушание по делу назначено на 16 декабря.

5 декабря певица заявила в эфире Первого канала о своем намерении вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, однако не уточнила сроки и порядок выплаты — единовременно или частями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.