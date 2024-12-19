Долголеты из Лобни приняли участие в предновогодних мастер-классах

В клубе «Активное долголетие» городского округа Лобня прошли мастер-классы по изготовлению новогодних поделок. Один из мастер-классов был посвящен шитью игрушек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники встречи создали уникальные и оригинальные изделия, которые теперь украшают елку в клубе. Мероприятие организовала группа «Сотворчество сердец».

После занятия участники пили чай и делились впечатлениями.

На другом мастер-классе долголеты делали елочные шары из бусин и бисера. Занятие провела участница «Активного долголетия» Нина Петровна. Она продемонстрировала поэтапный процесс создания шаров и поделилась секретами их изготовления в домашних условиях.

«В результате работы участников получились замечательные разноцветные шарики, которые будут радовать глаз и сверкать на нашей елке. Мы благодарим Нину Петровну за организацию этого замечательного мероприятия и за вдохновение, которое она подарила всем присутствующим», — отметили организаторы встречи.

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