Дочь Волочковой Ариадна собирается отказаться от фамилии звездной матери

19-летняя дочь звездной балерины Анастасии Волочковой, которая в апреле вышла замуж за 23-летнего Никиту Григоряна, планируют взять фамилию супруга, сообщает журнал Super.ru .

«Говорила, что планирует», — ответила телеведущая Елена Николаева на вопрос журналистов о смене фамилии.

По словам мачехи Ариадны, девушка сменит фамилию, так как больше не хочет быть Волочковой. Телеведущая уверена, что «падчерица сама прекрасно знает, как ей жить».

26 апреля в особняке Мясникова в Петербурге состоялась помпезная свадьба дочери балерины Анастасии Волочковой и Никиты Григоряна. Ариадна хотела скромную церемонию, но известная мать настояла на присутствии прессы. Однако уже после мероприятия выяснилось, что официально молодожены так и не расписались. В августе пара планирует зарегистрировать брак в ЗАГСе.