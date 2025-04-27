Появились первые фото помпезной свадьбы дочери Анастасии Волочковой

В субботу в особняке Мясникова в Петербурге состоялась помпезная свадьба дочери известной балерины Анастасии Волочковой и Никиты Григоряна, сообщает «7дней.ру» .

Ариадна хотела скромную церемонию, но известная мать настояла на присутствии прессы. Гости охотно давали интервью, но целоваться на камеру молодожены отказались и улыбались только из вежливости, желая завершения мероприятия.

На свадебных фотографиях балерина позирует с дочерью и ее новоиспеченным супругом в дизайнерском платье на лестнице, украшенной белыми цветами. Волочкова активно общается с журналистами и работает на публику. Присутствие молодоженов лишь подчеркивает личный успех звезды.

Примечательно, что на свадьбе Ариадны не было ее отца Игоря Вдовина и родителей Никиты, но они были приглашены на закрытое мероприятие в Москве без Анастасии Волочковой. Балерина не знакома с родственниками Никиты и не участвовала в венчании.