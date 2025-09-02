Дочь Меладзе быстро погасила все штрафы за нарушения ПДД

22-летняя дочь певца Валерия Меладзе Арина оплатила все автомобильные штрафы спустя час после публикации о ее нарушениях, сообщает SHOT .

Девушка просрочила оплату штрафов, поэтому в отношении нее было открыто исполнительное производство ФССП. Она не оплатила штраф на 750 рублей от 1 июня, когда на красном Mercedes GLA превысила скорость.

Всего у нее не оплачено 6 штрафов на 4,5 тыс. рублей.

Арина Меладзе оказалась заядлой нарушительницей ПДД. Всего девушка насобирала 153 штрафа на свое авто на общую сумму 123 тыс. рублей.

Девушка регулярно превышает скорость на иномарке. Кроме того, она поворачивает, где захочет, игнорирует разметку на дороге, залипает в телефоне и едет на красный свет.