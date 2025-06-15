Любит прокатиться с ветерком: дочь Валерия Меладзе получила 144 штрафа

сегодня в 15:58

У дочери Валерия Меладзе обнаружили 144 штрафа за нарушения ПДД

На Mercedes-Benz GLA-Klasse 22-летней дочери певца Валерия Меладзе Арины накопилось 144 штрафа за нарушения ПДД, сообщает SHOT .

Девушка регулярно превышает скорость на своей иномарке. Также она поворачивает, где захочет, игнорирует разметку на дороге, залипает в телефоне и едет на красный свет.

137 штрафов на 111 тыс. рублей она уже оплатила. Осталось только 7 — на общую сумму 5250 рублей.

Ранее в столице заметили Валерия Меладзе, его увидели на прогулке с внуком Георгием на Рублевке.