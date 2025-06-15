Любит прокатиться с ветерком: дочь Валерия Меладзе получила 144 штрафа
У дочери Валерия Меладзе обнаружили 144 штрафа за нарушения ПДД
На Mercedes-Benz GLA-Klasse 22-летней дочери певца Валерия Меладзе Арины накопилось 144 штрафа за нарушения ПДД, сообщает SHOT.
Девушка регулярно превышает скорость на своей иномарке. Также она поворачивает, где захочет, игнорирует разметку на дороге, залипает в телефоне и едет на красный свет.
137 штрафов на 111 тыс. рублей она уже оплатила. Осталось только 7 — на общую сумму 5250 рублей.
Ранее в столице заметили Валерия Меладзе, его увидели на прогулке с внуком Георгием на Рублевке.