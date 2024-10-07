Дочь Киркорова пошутила по поводу «участия» отца в оргиях P. Diddy

12-летняя Алла-Виктория Киркорова опубликовала в личном блоге юмористический ролик, в котором намекнула на «участие» знаменитого отца в скандальных вечеринках P. Diddy, сообщает Кино Mail .

Звездная наследница затронула совсем не детскую тему. Алла-Виктория поделилась видеороликом, в котором сыграла двух персонажей, говорящих о скандальных вечеринках американского рэпера P. Diddy.

Одна из героинь, сыгранная девочкой, надеется, что ее любимый артист в лице Филиппа Киркорова не участвовал в вечеринках зарубежного музыканта. В конце ролика Алла-Виктория перевоплотилась в своего отца и под песню «She Knows» многозначительно посмотрела в камеру, намекнув на то, что Киркоров мог оказаться в списке приглашенных гостей рэпера.

Отмечается, что это уже не первая пародия на отца, которую юная наследница публикует в сети. Сам Киркоров признался, что в подобном увлечении дочери ничего плохого не видит. Он считает, что пусть лучше это делают «свои, чем чужие».

Осенью рэпера P. Diddy обвинили в организации наркотических вечеринок, торговле людьми, насилии в отношении женщин и педофилии. Музыканта задержали, он находится под стражей без возможности выйти под залог.