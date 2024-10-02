Рэпер P.Diddy мог изнасиловать 9-летнего мальчика

В уголовном деле популярного американского рэп-исполнителя и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) появились еще 25 пострадавших. При этом самой младшей жертве сексуального насилия было всего 9 лет, сообщает издание Super .

«Этого человека, которому на тот момент было 9 лет, отвезли на прослушивание в Нью-Йорк на лейбле Bad Boy Records, там же находились и другие мальчики», — заявил адвокат Тони Бузби, представляющий интересы потерпевших.

Он предположил, что Комбс и еще несколько людей подвергли ребенка сексуальному насилию в студии после обещания его родителям заключить контракт на запись альбома.

Также адвокат рассказал о случае с 15-летней девочкой, которую якобы «накачали наркотиками», а затем изнасиловали несколько человек в присутствии Комбса на вечеринке в Нью-Йорке.

Бузби добавил, что всего в деле рэпера P. Diddy около 120 пострадавших. На сегодняшний день собрано достаточно фото- и видеоматериалов, раскрывающих множество «грязных секретов» Комбса. Сторона защиты намерена до конца отстаивать интересы жертв Комбса.

16 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по тяжким обвинениям, в том числе рэкет, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и организацию проституции. Комбс находится под стражей без возможности выйти под залог. В случае подтверждения обвинений продюсеру может грозить пожизненный срок