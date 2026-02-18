сегодня в 14:23

Дочь актера Томми Ли Джонса умерла в новогоднюю ночь от передозировки

Дочь американского актера и кинорежиссера Томми Ли Джонса Виктория скончалась из-за передозировки наркотиками. Это произошло в первые часы Нового года, сообщает Super.ru .

Тело 34-летней Виктории Джонс было найдено в номере отеля Fairmont в Сан-Франциско. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Согласно заключению судмедэкспертов, скончалась Виктория Джонс в первые часы Нового года из-за токсического воздействия запрещенных веществ. При этом нашедший ее на 14-м этаже отеля очевидец сначала подумал, что она перебрала с алкоголем.

При жизни девушка успела сняться в нескольких картинах отца, включая «Люди в черном II» и «Три погребения Мельхиадеса Эстрады».

