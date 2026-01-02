Полиция выясняет причину смерти дочери актера Томми Ли Джонса
В Сан-Франциско найдена мертвой дочь голливудского актера Томми Ли Джонса
В штате Калифорния обнаружено тело 34-летней Виктории Джонс — дочери знаменитого американского актера Томми Ли Джонса, сообщает РИА Новости.
Как сообщает издание TMZ, тело нашли в номере отеля Fairmont в Сан-Франциско. Прибывшие медики констатировали смерть.
На данный момент официальные лица не раскрывают подробностей произошедшего, причина смерти устанавливается. Известно, что Виктория Джонс пошла по стопам отца и снималась в кино, включая вторую часть блокбастера «Люди в черном» в 2002 году, сериал «Холм одного дерева» и фильм «Три могилы», который срежиссировал ее отец.
Расследование обстоятельств ее гибели продолжается.
