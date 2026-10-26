ДК «Гармония» в Воскресенске открыл творческий сезон

Дом культуры «Гармония» 24 октября представил концерт к открытию нового творческого сезона. В программе участвовали вокальные, театральные, хореографические коллективы и студии живописи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

24 октября в Доме культуры «Гармония» в Воскресенске прошел концерт, посвященный открытию нового творческого сезона. Программа объединила музыку, танец, театр и живопись. Выступления артистов сопровождало световое шоу.

На сцене выступили вокальные студии «Гармония» под руководством Е. Зотовой и «Радуга» под руководством С. Можаровой, театральные студии «Лики» Т. Новиковой и «Верю!» В. Цех.

Хореографическую часть программы представили коллективы «Тим Денс» и «Дива Денс» под руководством Т. Воеводкиной, а также «Росинка» под руководством С. Рыбиной. Мастерство продемонстрировали и участники студий живописи «Акварелька» и «Рисуем пастелью», которыми руководит А. Белова.

В новом сезоне Дом культуры планирует представить зрителям новые творческие проекты.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.