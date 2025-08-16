«Дисциплина и спорт»: Shaman раскрыл секрет своей красоты

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, рассказал, что, будучи 15-летним подростком, весил 92 килограмма. Но через какое-то время он понял, что себя нужно привести в порядок, и благодаря спорту и дисциплине создал красивое тело, пишет РИА Новости .

«Потом пришло осознание, что так продолжаться не может, я ограничил себя в питании, … записался в фитнес-зал. И за лет пять привел себя в форму», — рассказал Shaman на фан-встрече в рамках «Ночи Московского спорта».

По словам Дронова, в настоящее время ни одно его утро не обходится без 20-минутной зарядки.

Ранее сообщалось, что Shaman выступил в КНДР и восхитил своим вокалом Ким Чен Ына.