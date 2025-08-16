Российский певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, 15 августа выступил на мероприятии, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского колониального правления. Выступление артиста восхитило лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Подъем» .

В зрительном зале пхеньянского Дворца спорта вместе с лидером Северной Кореи находился председатель российской Госдумы Вячеслав Володин. Во время песни «Встанем» Ким Чен Ын поднялся со своего места, остальные зрители последовали его примеру и тоже поднялись со своих мест.

Местные СМИ отметили, что зрители высоко оценили профессионализм и энергичное выступление популярного российского певца, исполнившего хиты «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические композиции.

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР, участники концерта получили цветочные корзины в знак признания их выдающегося выступления. В столицу Северной Кореи также приехали различные российские творческие коллективы, включая ансамбли «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.