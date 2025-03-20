Директор Марины Хлебниковой опроверг информацию о ее болезни

Директор заслуженной артистки России Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг информацию о ее болезни. Он заявил, что певица продолжает концертную деятельность, сообщает ТАСС .

Прайс рассказал, что Хлебникова недавно вернулась из тура по Белоруссии. Сейчас исполнительница собирается в тур по Дальнему Востоку.

«Не знаю, откуда СМИ берут такую информацию. Никаких документов и подтверждений они не предоставляют», — заявил директор.

Ранее появилась информация, что у Хлебниковой выявили местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой. Недуг якобы появился после того, как певица получила ожоги во время пожара, произошедшего в 2021 году. Также у нее диагностировали атеросклеротическую болезнь сердца.