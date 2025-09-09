Директор Юрия Антонова развеял слухи об отмене его выступлений из-за здоровья

Он отметил, что музыкант чувствует себя хорошо.

«Чтобы концерты отменить, надо сначала их объявить. Мы ничего не объявляли. Поэтому ваши коллеги-журналисты, как всегда, врут. Они просто придумывают. Вы что, видели объявленные концерты Юрия Михайловича, которые он отменил? Нет. Так что это все неправда. Он чувствует себя нормально», — заявил концертный директор.

Ранее Mash сообщил о том, что запланированные масштабные юбилейные концерты Юрия Антонова, посвященные его 80-летию, были отменены. Как утверждает канал, решение вызвано ухудшением здоровья певца: проблемы с артериальным давлением и слухом препятствуют его выступлениям на сцене.