Директор Глызина опроверг слухи о тромбозе певца

Директор Алексея Глызина Максим Глотов заявил, что сообщения о тромбозе у певца не соответствуют действительности, передает Газета.ru .

Максим Глотов рассказал, что Алексей Глызин хорошо чувствует себя перед концертом 9 июня. Он назвал информацию о проблемах со здоровьем выдумкой журналистов.

«Желтая пресса. Все прекрасно. Слава Богу!» — заявил представитель Глызина.

По данным Mash, месяц назад 72-летний артист обратился к врачам из-за резкой боли в ноге. Его госпитализировали, врачи выявили перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. Источник также утверждал, что певцу запретили танцевать на сцене, но сам Глызин это не комментировал.

В марте Российское авторское общество подало к артисту иск на полмиллиона рублей из-за песен «Ты не ангел» и «Поздний вечер». Директор Глызина тогда говорил Газете.ru, что ничего не знает о претензиях. В декабре 2025 года общество требовало с певца 170 тысяч рублей.

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